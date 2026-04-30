Delincuentes robaron en una casa del Pueyrredón

Ingresaron este jueves por la tarde a una vivienda de Crónica casi Canadá. Se llevaron televisores y una consola de videojuegos.

En medio del reclamo por seguridad de los habitantes de los barrios Pueyrredón y Roca, este jueves por la tarde delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Crónica, casi avenida Canadá.

De acuerdo a la información policial, los ladrones se movilizaban en un coche blanco e ingresaron en momentos en que no había moradores en el domicilio. Así se llevaron dos televisores y una consola de videojuegos PlayStation.

Cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el movimiento del vehículo, lo que será material clave para la investigación policial.