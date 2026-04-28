Quiso robar tanques de agua en el Cordón Forestal

El sospechoso fue sorprendido por la Policía mientras sustraía dos tanques de un corralón. El hecho ocurrió durante la madrugada.

Personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino durante la madrugada de este martes en un hecho de robo registrado en el barrio Cordón Forestal.

El procedimiento se inició alrededor de las 03:45 horas, cuando el damnificado alertó a las autoridades tras observar a través de cámaras de seguridad que un individuo estaba sustrayendo elementos de su propiedad.

Al arribar al lugar, ubicado sobre la calle Silvina Ocampo, los efectivos policiales sorprendieron al sospechoso mientras retiraba del corralón “Aldana” dos tanques de agua de 500 litros, los cuales se encontraban vacíos.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. El detenido fue identificado como Carlos Antonio R., de 41 años.

En el hecho tomó intervención personal de Criminalística, que realizó las actuaciones correspondientes.