El encuentro se realizará al mediodía en el salón M&M, con entradas que incluyen empanadas y bebida, y un escenario con músicos invitados.

Peña con artistas regionales y propuesta gastronómica el 10 de mayo

El domingo 10 de mayo, a partir de las 13, se llevará adelante una peña en el salón de eventos M&M, con una grilla integrada por referentes de la escena local y regional.

La propuesta contempla una entrada con un valor de 30 mil pesos, que incluye empanadas y una bebida.

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En el escenario se presentarán Vasco Salaberry, Sentir Chaqueño, Los Fredes, Romina Maldonado y Cándido Moreno, mientras que Esteban Salaberry tendrá una participación especial dentro de la jornada.

Las reservas se pueden realizar al número 2974735487.