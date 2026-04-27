Traían un ñandú cazado ilegalmente en su Toyota

El infractor fue descubierto en un control de la División Seguridad Rural. No contaba con permisos y la especie está protegida por ley.

Personal de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, realizó un procedimiento este domingo alrededor de las 19:00 horas en la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 20, a unos 60 kilómetros del casco urbano.

En el marco de un control preventivo, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux. Al inspeccionar el vehículo, observaron a simple vista en la caja una pieza de animal silvestre despostado, que fue identificada como un ñandú patagónico.

Al constatar que el conductor no poseía permiso de caza ni autorización del propietario del campo, y teniendo en cuenta que se trata de una especie protegida, se procedió al secuestro del animal.

Asimismo, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre y se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut.

Por disposición de las autoridades competentes, el ejemplar secuestrado fue finalmente destruido mediante incineración.