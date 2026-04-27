Lunes agradable en Comodoro: sube la temperatura y baja el viento

Comodoro Rivadavia tendrá este lunes 27 de abril una jornada estable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en ascenso y viento muy leve durante gran parte del día.

La mañana comenzará fresca, con una mínima de 7°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

Por la tarde llegará el momento más templado del día, con una máxima prevista de 16°C y cielo algo nublado. Además, continuará el viento suave, esta vez desde el sur, lo que favorecerá una jornada más agradable en comparación con los últimos días.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, con cielo algo nublado y condiciones muy calmas, ya que el viento será casi nulo.