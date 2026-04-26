Domingo gris con máxima de 11 grados

Este 26 de abril comienza con lluvias débiles y ráfagas moderadas; mejora hacia la tarde y se mantiene sin precipitaciones.

El domingo 26 de abril tendrá un inicio inestable. Durante la mañana se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%, una temperatura de 4°C y viento del sur entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h.

Con el correr de las horas, las condiciones tienden a estabilizarse. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, con una temperatura máxima de 11°C. El viento rotará al oeste y se mantendrá entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la noche, el cielo pasará a mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 7°C. El viento, del noreste, se sostendrá entre 23 y 31 km/h, sin precipitaciones previstas.

Para el lunes 27, se espera una jornada mayormente nublada, con lluvias aisladas durante la mañana (10 a 40% de probabilidad), temperaturas entre 6°C y 12°C y vientos leves a moderados.

El martes 28, en tanto, se anuncian lluvias durante la madrugada y la mañana, y chaparrones hacia la tarde y la noche. La temperatura irá de 7°C a 15°C, con vientos en aumento y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.