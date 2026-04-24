Viernes frío y con ráfagas de hasta 87 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 24 de abril una jornada típicamente patagónica, con bajas temperaturas, cielo variable y fuertes vientos que se intensificarán hacia la tarde.

Durante la mañana se espera una mínima de 7°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 32 y 41 km/h. Además, las ráfagas podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h, por lo que el frío se hará sentir desde temprano.

Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 13°C, aunque el protagonismo seguirá siendo del viento. Para la tarde se pronostican condiciones ventosas, con circulación del sudoeste entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h.

Ya por la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 8°C, mientras el cielo se presentará mayormente nublado. El viento continuará soplando con intensidad y no se descarta una baja probabilidad de precipitaciones aisladas.