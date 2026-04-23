El fiscal confirmó que no hay sospechosos identificados y no descarta una conexión con una causa judicial en curso.

La pareja mantenía una relación reciente y el fiscal aún no tiene novedades

El fiscal Julio Puentes brindó información sobre el doble homicidio ocurrido en la madrugada en el barrio Pueyrredón, donde Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24) fueron asesinados a balazos dentro de un Peugeot 208 gris –con vidrios polarizados- mientras se hallaban en La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, a metros del natatorio municipal donde ella trabajaba, en el barrio Pueyrredón.

Según confirmó el fiscal, Nieves falleció en el lugar, mientras que la joven fue trasladada con vida, pero murió camino al hospital. En el rodado se registraron entre 12 y 13 impactos de bala, concentrados en el lateral derecho y el sector delantero, lo que sugiere un ataque a corta distancia desde otro vehículo.

La investigación, que se encuentra en una etapa inicial, incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Por el momento, no hay sospechosos identificados ni una hipótesis firme sobre el móvil del crimen.

No obstante, una de las líneas investigativas apunta a la posible vinculación con el rol de Nieves como testigo en el juicio por el homicidio de su hermano, que debía comenzar en las próximas horas.

Puentes también confirmó que la joven no tenía antecedentes delictivos y mantenía una relación reciente con Nieves, lo que agrega un componente de conmoción al caso.

Mientras tanto, el teléfono celular de la víctima fue secuestrado y será peritado en busca de posibles amenazas o indicios que permitan avanzar en la causa.