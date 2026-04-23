En una reunión urgente se resolvió presentar un petitorio ante la obra social. Advierten por falta de prestaciones, trabas con medicamentos y reclaman la intervención judicial.

PAMI en Comodoro: "La gente se está muriendo por falta de asistencia"

La sede que reúne a los centros de jubilados de la ciudad fue escenario este jueves de una reunión urgente y multitudinaria, marcada por la preocupación del sector pasivo ante el funcionamiento de PAMI, que en esta ciudad tiene como rostro visible a la militante libertaria Vanesa Nieva.

La asistencia plena de las comisiones directivas reflejó el nivel de alarma que atraviesan los adultos mayores. El titular de la Federación, Mario Quinteros, describió con dureza la situación: “Nos están negando la vida”, afirmó durante el encuentro.

En ese marco, anunció la elaboración de un petitorio que será entregado personalmente en las oficinas locales de la obra social, mediante una movilización. Sin embargo, el reclamo también apunta al ámbito judicial. El dirigente solicitó públicamente la intervención de la jueza federal Eva Parcio.

“Le pedimos a su excelencia que tome cartas en el asunto y actúe de oficio. No se puede pedir a un jubilado que vaya individualmente a presentar una denuncia por abandono de persona cuando el problema es general. Se lo decimos públicamente: hay abandono de persona porque no dan la prestación”, sostuvo Quinteros.

LO QUE SE PERDIO, LOS AMPAROS Y LA DIGITALIZACION

Durante su exposición, el referente también cuestionó la pérdida de espacios recreativos y preventivos, considerados clave para el bienestar integral de los adultos mayores. “La gente está desesperada por tener los talleres, eso también hace a la salud. Hoy no tenemos talleres, no tenemos prestaciones, no tenemos nada”, lamentó.

En relación a los medicamentos, denunció recortes en la cobertura y reiterados rechazos de órdenes médicas. “Te parte el corazón cuando viene gente con patologías graves y te dicen ‘me rechazaron la orden’. A veces dan ganas de prenderse fuego a lo bonzo para que alguien reaccione”, expresó.

Otro de los puntos críticos señalados fue la implementación de trámites mediante aplicaciones móviles, lo que —según indicó— deja fuera a muchos jubilados. “¿Sabrán los directivos que hay cientos de jubilados que no tienen celular, o tienen esos aparatos viejos que ni fotos sacan? ¿Cómo les van a exigir que entren por una aplicación? Es una falta de respeto al sector”, cuestionó, al comparar la medida con intentos anteriores de digitalización obligatoria.

Tras la movilización prevista, los jubilados evaluarán nuevas medidas en caso de no obtener respuestas. Quinteros advirtió que podrían avanzar con acciones más contundentes para visibilizar la problemática.

“No quiero ser alarmista ni tirabombas, pero la gente se está muriendo por falta de asistencia, no de viejos. La salud es vida y vamos a defenderla”, concluyó.