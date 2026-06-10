Una niña de 2 años fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de sufrir una caída dentro de una vivienda del barrio Km 8. Debido a la gravedad inicial del cuadro, ingresó bajo protocolo de código rojo y quedó internada en observación mientras se evalúa su evolución.

Investigan la caída de una nena de 2 años que ingresó bajo código rojo al Hospital

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en una casa ubicada sobre calle Eulogio Pozzi al 100. Según el relato brindado por sus padres, la pequeña se encontraba sobre una silla cuando perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose fuertemente.

Tras el accidente, la menor habría perdido el conocimiento, por lo que fue trasladada de inmediato por sus familiares al Hospital Regional. Durante el recorrido intervino personal de Tránsito para facilitar el arribo al centro asistencial.

Una vez en el hospital, los médicos activaron el protocolo de emergencia conocido como código rojo, utilizado en situaciones que requieren atención inmediata por la posible gravedad de las lesiones.

Mientras la niña era asistida, efectivos policiales realizaron actuaciones en el domicilio para reconstruir las circunstancias del hecho. Según se informó, durante la inspección no se encontraron elementos que hicieran presumir una situación distinta a la relatada por la familia.

Asimismo, se indicó que el padre de la menor no presentaba signos de haber consumido alcohol u otras sustancias al momento de ser entrevistado.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se solicitó la historia clínica de la paciente para seguir de cerca su evolución. También tomaron intervención la Asesoría de Familia, Menores e Incapaces y el Servicio de Protección de Derechos, organismos que acompañarán el seguimiento del caso.

Hasta el momento, la niña permanece internada bajo observación médica y se aguardan mayores precisiones sobre su estado de salud.