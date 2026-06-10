Herido con un arma blanca tras una pelea en las 1008 Viviendas

El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el edificio 19 del barrio 30 de Octubre. El hombre sufrió una lesión superficial y se retiró por sus propios medios antes de la intervención policial.

Una pelea entre varias personas terminó con un hombre herido con un arma blanca durante la madrugada de este miércoles en el sector de las 1008 Viviendas, en el barrio 30 de Octubre.

El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en el edificio 19, donde, según la información preliminar, se encontraba un grupo de individuos que habría estado consumiendo alcohol. En ese contexto se produjo una confrontación que derivó en agresiones físicas.

Durante el altercado, uno de los participantes sufrió un corte provocado con un arma blanca. Posteriormente se constató que la lesión era superficial y que no revestía gravedad.

Tras recibir el aviso sobre la gresca, efectivos policiales acudieron al lugar. Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre lesionado se retiró por sus propios medios antes de recibir asistencia médica o realizar una denuncia.