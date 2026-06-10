Se cayó la operación libertaria contra Bruno Solari

Hasta la diputada Lilia Lemoine compartió el intento de ensuciar al hijo de Indio Solari por su trabajo en la Legislatura bonaerense.

En pleno duelo nacional por el fallecimiento de Indio Solari, sectores vinculados al oficialismo nacional intentaron instalar una campaña de desprestigio contra la familia del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, principalmente contra su hijo Bruno Solari.

A lo largo de este martes, cuentas de influencers libertarios y la propia diputada nacional Lilia Lemoine difundieron una noticia falsa (fake news) apuntando al hijo del cantante, con el objetivo de tildarlo de "ñoqui" del Estado bonaerense.

Sin embargo, la maniobra política y digital fue rápidamente desactivada gracias a la intervención de allegados directos y fuentes institucionales que aclararon la verdadera y solidaria situación laboral del joven.

La embestida digital comenzó con la viralización de supuestos registros estatales que ubicaban a Bruno Solari como empleado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Con tono de denuncia, los militantes oficialistas y la diputada Lemoine compartieron la información remarcando que el joven percibía un sueldo de poco más de 800.000 pesos, sugiriendo una supuesta irregularidad debido a la posición económica de su familia, que claramente no requiere de ese dinero para subsistir.

La campaña buscó aprovechar el pico de atención pública sobre la familia Solari debido al luto para ligar el apellido del artista con supuestos privilegios de la política bonaerense.

La operación en redes se desmoronó por completo luego de que el periodista Fernando Soriano realizara una investigación directa con las partes involucradas. A través de sus canales oficiales, el cronista sepultó la versión de los influencers libertarios al revelar detalles de la rutina de Bruno Solari y el destino de sus haberes.

"Recién hablé con allegados muy cercanos a la familia Solari y con gente del bloque del FPV (Frente para la Victoria) en la Legislatura bonaerense. Me aseguraron que Bruno trabaja de lunes a viernes 'como uno más' en el área de Comunicación y que dona su sueldo al Garrahan", precisó el periodista.

Soriano agregó además que desde el entorno de la familia "prometieron darme un comprobante pronto, dadas las circunstancias del luto familiar y esta información, que califican de falsa", exponiendo la bajeza de coordinar un ataque virtual en medio del dolor por la pérdida del ícono popular argentino.

De esta manera, lo que se pretendió instalar como un escándalo terminó visibilizando una tarea profesional activa y un recurrente acto de beneficencia hacia el hospital pediátrico más importante del país.