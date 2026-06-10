El tribunal de Tucumán ratificó que “el hecho existió, pero no constituye delito” y desvinculó definitivamente a Sosa, Cufré, Osorio y Florentín.

"Hubo consentimiento": La Justicia confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield en la causa por abuso sexual agravado.

Se trata de Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, que habían sido denunciados por una mujer tucumana en 2024.

La resolución, firmada por la jueza Patricia del Valle Carugatti, cerró la investigación a más de dos años del episodio ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán y rechazó los pedidos de la parte acusadora para reabrir la causa o excluir pruebas obtenidas de peritajes a teléfonos celulares.

De esta manera, el tribunal avaló el fallo original dictado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid.

En el documento judicial al que accedió TN, el tribunal sostuvo que, si bien se probó la existencia de un encuentro sexual, también quedó acreditado que hubo consentimiento de la denunciante al momento de los hechos. Para llegar a esa conclusión, se analizaron pruebas digitales, testimonios y pericias psicológicas.

“El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal”, argumentó el tribunal, justificando así la desvinculación definitiva de todos los acusados.

La denunciante puede recurrir ante la Corte Suprema de Tucumán y, en caso de no prosperar, la causa podría llegar hasta el máximo tribunal a nivel nacional.