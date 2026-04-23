Habría nuevos "retiros voluntarios" en el ámbito petrolero

El secretario general del Sindicato Petrolero de Chubut, Jorge Ávila, adelantó en las últimas horas que "habrá nuevos cambios; nuevos rumbos, pero sabiendo que la única identificación que tenemos son nuestros propios trabajadores. Veremos quiénes son los que van a pasar por un acuerdo y los que acuerden la salida sepan que será con el pago del 120% como corresponde y se van a ir por la puerta grande, con todos los años de servicio que completaron. Así que, más garantías para los que se van no podemos dar".

En paralelo, el titular del sindicato más grande de Chubut explicó que "los delegados no están para decidir quién se va y quién se queda. Es verdad que hay empresas que se van a perder y que van a desaparecer; eso también es verdad, pero seguirán trabajando. Serán parte de la mano de obra de PECOM; serán parte de algún contratista que está o de una nueva empresa”.

El también diputado nacional acotó que “a nosotros no nos interesan mucho las empresas; a nosotros lo que nos interesa es el trabajo; trabajar; llegar a fin de mes y todos los meses cobrar; esa es nuestra garantía; por eso estamos acá: para dar garantías de que el trabajo está".

El Extremo Sur recordó que se destruyeron casi 6.000 puestos de trabajo petroleros en la Cuenca del Golfo San Jorge en los últimos dos años, de los cuales 2.964 correspondieron a yacimientos chubutenses y 2.948 se concretaron en el norte santacruceño. Los datos oficiales son hasta el tercer trimestre del 2025 y es de esperar que esas cifras se hayan ampliado en este 2026. Con la nueva oleada se amplificarán esos empleos petroleros destruidos.

PECOM EN MANANTIALES BEHR

En tanto, el secretario adjunto del gremio, Carlos Gómez, expresó que "PECOM invertirá 110 millones de dólares y activará un equipo perforador, 2 workover, 4 pulling, 1 flush by. En términos concretos, esto implica que PECOM quedará formalmente habilitada mediante decreto provincial para operar en Manantiales Behr".

Gómez adelantó que "la Provincia ya se encuentra recibiendo y evaluando la documentación técnica presentada por PECOM por un lado y por YPF por el otro. El gobernador Ignacio Torres tiene la intención de firmar ese decreto en una fecha simbólica para el trabajador, como es el 1 de mayo".

Gómez aseguró que PECOM tendrá garantizada la prórroga de la concesión que oportunamente se firmó con YPF en 2014, y que continuarán a cargo del área hasta 2047. "El ingreso de PECOM como operadora implica que, una vez formalizado, trabajará dentro de una concesión ya garantizada hasta ese año, con reglas claras y horizonte de largo plazo. Esa prórroga contempla ventajas comparativas en materia de regalías e incentivos vinculados a la actividad terciaria", mencionó.

El sindicalista petrolero reveló que "el gremio volvió a pedir el traspaso de los equipos de AESA, cuya presencia en el yacimiento fue clave para sostener la operación con niveles altos de eficiencia en un contexto donde la cuenca perdió parque de equipos y capacidad operativa. El pedido elevado a YPF apunta a que esos equipos -hoy bajo la órbita de la compañía- puedan quedar a disposición de la provincia, ya sea de manera directa o a través de Petrominera Chubut SE, como una herramienta estratégica para garantizar continuidad operativa ante el retiro de empresas y la falta de infraestructura disponible en la cuenca".

Luego, aseguró que "somos el primer sindicato que ratificó su convenio por un año más, lo que no quiere decir que el año que viene va a seguir porque muy probablemente, si este gobierno (el de Javier Milei) vuelve a ganar, ¿qué creen que iba a hacer? Ustedes son los que lo votan. Pregunto… no me interesa lo que haga, pero yo voy a defender lo mío. Sé cómo hacerlo, sé cómo enfrentarlo porque ya lo hemos hecho".