Gremio petrolero suspendió paro al dictarse la conciliación

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre SIPGER y las operadoras de yacimientos en Santa Cruz.

La conciliación entró en vigencia el fin de semana y alcanza a las empresas nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), luego de que la autoridad laboral tomara conocimiento de la implementación de medidas de acción directa por parte del Sindicato de Industrias Petroleras, Gas y Energías Renovables (SIPGER), las cuales afectaban la operatoria normal de la actividad.

A través de la disposición firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se estableció un período de conciliación obligatoria por 15 días. Durante ese lapso, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

En ese sentido, se intimó al sindicato a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza vigente o prevista, garantizando la prestación normal de servicios. Al mismo tiempo, se ordenó a las empresas abstenerse de aplicar represalias contra los trabajadores y asegurar las condiciones habituales de trabajo.

La normativa también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Desde el organismo nacional destacaron que el objetivo central de este procedimiento es garantizar la paz social y promover una solución negociada entre las partes, evitando la profundización del conflicto en un sector clave para la economía.

Asimismo, se informó que las partes serán convocadas a una audiencia para evaluar el avance de las negociaciones y el cumplimiento de lo dispuesto.

Fuente: El Caletense