El programa "El Concejo Más Cerca" llegó al barrio Parque

El mismos surgió por iniciativa del concejal justicialista Carlos Aparicio y de manera alternativa se viene implementando en diferentes sedes vecinales.
La actividad en el barrio Parque motivó la participación de vecinos y vecinas que se acercaron por distintos motivos, principalmente para consultar y anotarse en los subsidios de luz y gas, uno de los temas que más interés generó durante la jornada.
Además, se brindó atención a través de profesionales solidarios, con espacios de asesoramiento jurídico y consultas médicas, lo que permitió dar respuesta a diversas inquietudes planteadas por la comunidad.
Además, se realizó una charla de prevención de estafas digitales, a cargo del personal de la Sección Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz.
La propuesta, especialmente dirigida a adultos mayores, brindó herramientas para identificar posibles fraudes y evitar situaciones de riesgo en el uso cotidiano de dispositivos y redes.
Paralelamente, el concejal Aparicio respondió a numerosas consultas, se hizo eco de propuestas y brindó información sobre ordenanzas y gestiones en curso dentro del ámbito legislativo local.
“Estos espacios son muy importantes porque nos permiten estar con los vecinos y vecinas, escucharlos y llevar muchos de sus temas a la sesión”, expresó el edil.