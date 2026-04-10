Con una significativa participación de vecinos, el miércoles se realizó una nueva edición del programa “El Concejo Más Cerca” en el Barrio Parque de Caleta Olivia.

El programa "El Concejo Más Cerca" llegó al barrio Parque

El mismos surgió por iniciativa del concejal justicialista Carlos Aparicio y de manera alternativa se viene implementando en diferentes sedes vecinales.

La actividad en el barrio Parque motivó la participación de vecinos y vecinas que se acercaron por distintos motivos, principalmente para consultar y anotarse en los subsidios de luz y gas, uno de los temas que más interés generó durante la jornada.

Además, se brindó atención a través de profesionales solidarios, con espacios de asesoramiento jurídico y consultas médicas, lo que permitió dar respuesta a diversas inquietudes planteadas por la comunidad.

Además, se realizó una charla de prevención de estafas digitales, a cargo del personal de la Sección Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz.

La propuesta, especialmente dirigida a adultos mayores, brindó herramientas para identificar posibles fraudes y evitar situaciones de riesgo en el uso cotidiano de dispositivos y redes.

Paralelamente, el concejal Aparicio respondió a numerosas consultas, se hizo eco de propuestas y brindó información sobre ordenanzas y gestiones en curso dentro del ámbito legislativo local.

“Estos espacios son muy importantes porque nos permiten estar con los vecinos y vecinas, escucharlos y llevar muchos de sus temas a la sesión”, expresó el edil.