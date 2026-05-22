Comenzó el Foro Portuario en la ciudad de Caleta Olivia

Organizado por el municipio y la UNPA, se realiza en la sede del gremio de Camioneros.

El encuentro se presenta como un espacio estratégico para el desarrollo marítimo y productivo de la región y se extenderá hasta este sábado con exposiciones, mesas de trabajo y una hackathon destinada a estudiantes.

Tras el acto de apertura del encuentro declarado “de interés provincial” por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, destacó la importancia de sostener estos espacios dentro de la agenda de trabajo y agradeció al equipo organizador, instituciones y participantes que se sumaron a la propuesta.

“Este Foro nos permite mirar al mar, adquirir herramientas que tengan que ver con el fortalecimiento de esta actividad y para nosotros es importante que hoy se pueda dar y proyectar un tercer encuentro”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, celebró la convocatoria alcanzada y detalló que “se va a desarrollar un encuentro vinculado con una estrategia de trabajo; con la gobernanza; la investigación y la ciencia; la educación; la industria y el comercio, así que contentos porque es muy necesario para poder sentar las bases de trabajo”.

A su vez, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Tamara Rubilar, destacó el potencial de Caleta Olivia para impulsar proyectos de innovación y desarrollo productivo vinculados al mar.

Vale señalar que en la jornada final del foro, este sábado, Rubilar expondrá, junto a Augusto Crespi, sobre el aprovechamiento industrial de residuos de langostinos y experiencias de empresas de base tecnológica surgidas desde el ámbito científico.

En este marco, la funcionaria puntualizó: “venimos con expectativas y con ganas de escuchar buenas ideas y ver cómo podemos ayudar a que en el futuro, esas ideas se transformen en soluciones reales”.

Fuente: Prensa Municipio