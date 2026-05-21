El Partido Obrero repudia recorte de subsidios al gas

“La Patagonia no se rinde, no se congela, y no se vende” expresa un comunicado del Partido Obrero de Santa Cruz, en claro repudio a diputados nacionales que avalaron la quita de subsidios al gas para la región patagónica.

El documento lleva la firma del referente de Caleta Olivia, Omar Latini, con un especial y fuerte cuestionamiento a dos legisladores que representan a esta provincial, Jairo Guzmán (LLA) y José Luis Garrido quienes no solo avalaron la modificación de régimen conocido como “Zona Fría” sino que también contribuyeron a blindar al “corrupto” jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En tal sentido se destaca que “desde el Partido Obrero y de Frente de Izquierda alzamos nuestra voz para repudiar la votación en Diputados que elimina el régimen de Zona Fría en nuestra región”. “Esta decisión –se agrega-, impulsada desde una lógica del ajuste y la motosierra, es una traición a miles de familias patagónicas, condenadas a un frío extremo sin la protección del subsidio y no vamos a permitir que se nos empuje a la desigualdad y por ello exigimos la inmediata reversión de esta medida y la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sur. ¡La Patagonia no se rinde, no se congela, y no se vende!”.

Refiere además que “lo que no pudieron aprobar dentro del presupuesto ahora intentan hacerlo pasar por separado y en debate exprés: tarifazos, recorte de subsidios, traslado automático de precios a tarifa y rescate financiero de empresas energéticas endeudadas”.

“La transformación del régimen de Zona Fría en un sistema crecientemente focalizado por criterios socioeconómicos, el recorte efectivo del beneficio mediante el cambio en la base de cálculo de la bonificación y el traslado automático de precios energéticos a las tarifas” puntualiza el informe.

“En paralelo – se añade- diferentes bloques políticos, entre ellos el Frente de Izquierda, pidieron una sesión especial para avanzar con interpelaciones, mociones de censura e informes verbales vinculados a la escandalosa corrupción de Adorni y fue ahí cuando los adalides de la libertad y ficha limpia como Jairo Guzman y José Luis Garrido se escondieron como ratas para que un corrupto de la banda de Karina (Milei), siga siendo Jefe de Gabinete”.

Luego, retomando el proyecto Zona Fría, el P. Obrero señala que el dictamen en Diputados “mantiene otro de los aspectos más regresivos del proyecto original: la modificación de la base de cálculo del subsidio. En otras palabras: millones de usuarios dejarían de tener un derecho asociado a las condiciones objetivas de vida y pasarían a depender de filtros administrativos cada vez más restrictivos”.

En tal sentido puntualiza que el oficialismo (LLA) y sus “adalides cipayos” intentan imponer, como antes lo hizo el gobierno de Mauricio Macri “un privilegio para sectores acomodados, hablando de consumos suntuarios y piletas o veredas climatizadas”.

“Pero lo que está en discusión –advierte- no son lujos, sino calefacción, agua caliente y condiciones mínimas de vida para millones de trabajadores, jubilados, docentes, estatales y familias populares que ya vienen siendo golpeadas por salarios pulverizados, alquileres impagables y aumentos permanentes de tarifas, alimentos y medicamentos”.