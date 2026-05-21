"Mi hijo aguantó el dolor durante una hora": grave denuncia sobre violencia escolar

Una mujer aseguró que su hijo fue atacado por dos compañeros dentro de la Escuela 738 y cuestionó la actuación de las autoridades escolares.

Yanina Alejandra Schmidt, madre de un alumno de la Escuela Provincial 738 “Dr. Pastor Schneider” –ubicada en el barrio San Martín-, utilizó sus redes sociales para denunciar una situación ocurrida dentro del establecimiento educativo y apuntó directamente contra las autoridades de la institución por la manera en que actuaron tras el episodio.

Según publicó, su hijo fue golpeado por dos compañeros y recién tomó dimensión de lo sucedido cuando fue a retirarlo del colegio. Allí, sostuvo, recibió explicaciones que la dejaron aún más preocupada.

“La vicedirectora intentó minimizar todo diciéndome que el nene ‘no informó la gravedad’ de lo que pasó y que por eso ‘no vieron necesario llamarme’. Según las autoridades, ‘lo vieron bien’”.

La mujer indicó que el menor sufrió varios golpes en la zona abdominal y que debió ser evaluado médicamente. “Lo tiene que evaluar un cirujano infantil para constatar que no tenga daños graves en sus órganos, ya que el diagnóstico es un traumatismo abdominal”, afirmó.

En su descargo también cuestionó que el colegio no hubiera activado el seguro escolar ni se comunicara con la familia después del ataque. “Mi hijo se aguantó el dolor durante una hora entera. No hicieron nada, no me avisaron y, para colmo, pretenden culparlo a él diciendo que no habló”.

Schmidt aseguró que el niño quedó “asustado y bajo amenaza” y remarcó que el protocolo ante una situación de estas características exige informar de inmediato a los padres.

Hacia el final de la publicación, manifestó que avanzará con el reclamo y rechazó que el hecho quede reducido a una actuación administrativa interna. “El dolor físico va a pasar, pero ¿el trauma, el miedo y la angustia que le quedaron quién se los saca?”.