La Escuela 91 celebró un siglo de historia en Valle C

La comunidad educativa compartió el acto por los 100 años de la institución, una de las más representativas de Comodoro. Durante la jornada, el Municipio entregó una placa conmemorativa y distintos aportes para el funcionamiento del establecimiento.

La Escuela N° 91 “Gabina del Carmen Suárez de Magallanes” celebró este lunes sus 100 años de trayectoria con un acto que reunió a docentes, directivos, exalumnos, familias y vecinos del barrio Valle C. La actividad contó con el acompañamiento del Municipio, que entregó una placa conmemorativa y distintos aportes destinados a la institución.

Fundada oficialmente el 17 de mayo de 1926, la escuela tuvo como primera directora a Gabina del Carmen Suárez de Magallanes, figura que años más tarde dio nombre al establecimiento en reconocimiento a su compromiso con la educación pública.

En representación del Municipio participó la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, quien señaló que “es una fecha histórica para la escuela y también para la ciudad de Comodoro Rivadavia”, al destacar la permanencia de la institución a lo largo de un siglo en uno de los sectores con mayor historia de la ciudad.

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La funcionaria también remarcó el rol social que cumple la escuela a través de la jornada completa y del acompañamiento diario a los estudiantes. “Los chicos que asisten aquí reciben un acompañamiento durante toda la jornada, no solamente educativo, sino también en todo lo que hace a la alimentación”, expresó.

En el marco del aniversario, la institución recibió una picadora de carne mediante responsabilidad social empresarial, mientras que el Centro de Promoción Laboral entregó pecheras y cofias para el personal de cocina. Además, desde el área de Infraestructura se realizaron tareas de mantenimiento y pintura en el SUM.

Peralta también puso en valor el acompañamiento del Municipio a las escuelas mediante distintos programas, entre ellos el Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM), y destacó el trabajo de las cooperadoras escolares junto a docentes y equipos directivos.

Por su parte, la directora Dora Muñoz agradeció los aportes recibidos durante la celebración del centenario. “Nos pintaron el SUM y nos entregaron la picadora de carne, elemento fundamental para nosotros, y pecheras y cofias para las cocineras”, sostuvo.

Muñoz indicó además que la escuela cuenta actualmente con una matrícula de 170 alumnos que reciben almuerzo diario, por lo que la colaboración permitirá mejorar la preparación de los menús semanales destinados a los estudiantes.