Estudiantes de la Escuela 198 en el municipio

Alumnos de 6° año recorrieron las instalaciones municipales, dialogaron con autoridades y pusieron en práctica contenidos trabajados en el aula.

Este viernes por la mañana, estudiantes de 6° año de la Escuela N°198 visitaron la Municipalidad de Comodoro Rivadavia con el objetivo de conocer el funcionamiento del gobierno local y el trabajo que se desarrolla diariamente desde las distintas áreas municipales.

En el marco de la actividad, los jóvenes fueron recibidos por el intendente Othar Macharashvili, quien los invitó a interiorizarse sobre la gestión pública y la labor de los funcionarios municipales. La propuesta permitió generar un espacio de intercambio directo y enriquecedor, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y el Estado municipal.

Durante la recorrida, los estudiantes hicieron entrega de una carta formal redactada en clase. La iniciativa formó parte de un trabajo pedagógico impulsado desde el área de Lengua, orientado al aprendizaje de formatos textuales y herramientas de comunicación formal.

La coordinadora del área de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría General de Relaciones Institucionales, Agustina Vera Carrizo, destacó que “desde el inicio de la gestión existe la propuesta de recibir a estudiantes de escuelas, ya que nos parece muy grato poder escuchar sus inquietudes y también acercarlos a lo que es el trabajo del agente municipal, los funcionarios y del intendente”.

Asimismo, sostuvo que “muchos funcionarios y colaboradores del municipio se suman a esta experiencia, que resulta ser muy enriquecedora porque vemos la ilusión de los chicos por conocer por dentro la Municipalidad y su alegría cuando concluyen el recorrido”.

Por su parte, la docente Silvina León valoró la propuesta y expresó que “los chicos están encantados y fascinados con esta iniciativa de poder visitar la Municipalidad, conocer al intendente y dialogar con él, así como de poder recorrer el edificio”.

En ese sentido, explicó que “desde el área de Lengua tenemos el Taller de Fortalecimiento Intensivo, donde estamos trabajando el formato textual, la carta. En el espacio, los chicos aprenden a redactar una carta de manera formal; el vocabulario que se utiliza, por lo que aprovechamos nuestra visita para entregar la carta personalmente”.

Finalmente, León remarcó la importancia de este tipo de experiencias para los estudiantes, al señalar que “fue muy positivo recorrer la Municipalidad, que los chicos tomen apuntes y puedan dialogar con las autoridades, ya que después de esta actividad viene el relato de experiencia y eso se va a mostrar a las familias”.