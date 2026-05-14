Prefectura allanó sede de la ONG REMAR

La sede Caleta Olivia de la ONG REMAR fue allanada este jueves por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, dando cumplimiento a directivas de la Justicia Federal.

Por el momento no hay información oficial sobre los motivos del operativo que se inició poco después del mediodía en un edificio de planta baja que alquila la Organización No Gubernamental, ubicado en la calle Misionero Beauvoir, zona del barrio General Paz y a cuatro cuadras de la plazoleta del Gorosito.

No obstante, fuentes confiables dejaron trascender a El Patagónico que el mismo tiene relación con una causa originada por denuncias de explotación laboral de jóvenes a los que se les asigna la construcción de muebles artesanales y otras tareas, como ser la de solicitar colaboraciones de dinero en la vía pública a cambio de souvenirs de la institución.

Por otra parte pudo saberse que procedimientos similares se realizaron de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, Pico Truncado y Las Heras, aunque no se pudo precisar si los mismos también estuvieron a cargo de efectivos de la repartición naval o de otras fuerzas federales.

Correlativamente, las fuentes consultadas revelaron que en otra localidad santacruceña se detectaron dos casos de trata de personas (mujeres) e incluso se habrían hallado pequeñas dosis de estupefacientes, aunque no se habrían registrado detenciones.

Vale señalar que REMAR (sigla que significa Rehabilitación de Marginados) es una ONG internacional de origen español, fundada en 1982 y con fuerte presencia en Argentina desde 1992, dedicada a la rehabilitación y atención de personas vulnerables afectadas por adicciones y en situación de calle a las que les ofrece sitios de alojamiento gratuito, basándose en la ayuda espiritual, la convivencia y la terapia ocupacional .