Juntan firmas para reclamar por la Ley de Discapacidad

A mediados de esta semana dos vecinos de Caleta Olivia tomaron la iniciativa de recolecta firmas de la comunidad para acompañar un petitorio que se elevará al Senado de la Nación.

El mismo tiene como objetivo requerir que la Cámara Alta vuelva a exigir al Poder Ejecutivo que se digne a volver a poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) ya que en septiembre de 2025, tanto en Senadores como en Diputados, se vetó el proyecto de modificación que propuso el gobierno de Javier Milei, por lo cual se ratificó la norma.

Sin embargo la misma sigue sin ser aplicada, y ello trajo aparejado denuncias penales porque continúan los recortes de beneficios a las personas con diferentes discapacidades, medida que se extiende a prestadores de servicios asistenciales de todo el país.

En consecuencia, los vecinos Antonio Quiroga y Carlos Kiernan decidieron instalar una mesa en el microcentro de Caleta Olivia donde colocaron planillas pare recolectar firmas recibiendo numerosas adhesiones, pudiéndose saber que hasta este jueves ya eran más de quinientas.