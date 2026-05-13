Derivaron al Garrahan a dos menores con quemaduras

Dos niñas que desde el lunes habían sido trasladadas desde Perito Moreno al Hospital Zonal de Caleta Olivia, fueron derivadas al Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Hay que aclarar que mientras se desarrollaba el traslado al hospital Garrahan, dos menores de edad que también fueron víctimas del trágico suceso acontecido el domingo por la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno, permanecen en el nosocomio público de la ciudad del Gorosito.

Vale recordar que como consecuencia de una explosión seguida de incendio presuntamente ocasionado por un escape de gas -de acuerdo a las pericias preliminares-, fallecieron tres personas: dos hombres jóvenes y un bebé de solo dos meses. Fue un hecho que conmocionó a todo el país y en donde el gobierno provincial declaró tres días de duelo.

El operativo de traslado de las pacientes pediátricas desde Caleta Olivia hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia donde las aguardaba el avión sanitario de Santa Cruz, se realizó en la tarde del martes en dos ambulancias y con protocolo de “código rojo” ya que demandó el apoyo de patrulleros policiales e inspectores de tránsito para garantizar la celeridad del traslado, contándose con similar colaboración de organismos de seguridad de Comodoro.

CUADROS CLINICOS

En tanto, la dirección general del Hospital Zonal de Caleta emitió a las 12 de este martes el tercer informe de prensa sobre el cuadro clínico de los cuatro menores de edad y fundamentó las razones de la derivación de las dos niñas.

El comunicado expresa textualmente que “respecto a las tres menores que sufrieron quemaduras, una de ellas permanece internada en la sala de pediatría con una evolución clínica estable de sus quemaduras, mientras que las otras dos pacientes fueron trasladadas exitosamente y arribaron en buen estado general al Hospital de Pediatría Garrahan, donde ya reciben su tratamiento específico”.

“Por su parte –se agrega-, el paciente que ingresó con un cuadro de politraumatismo se encuentra estable y bajo observación en la sala de pediatría, recibiendo un seguimiento continuo por parte de un equipo médico interdisciplinario”.

Se precisa además que “la derivación al Hospital Garrahan responde a la necesidad de brindar el máximo estándar de complejidad médica nacional, ya que su Unidad de Quemados cuenta con infraestructura avanzada de balneoterapia para procedimientos menos traumáticos, soporte especializado en control metabólico y sedoanalgesia para el manejo del dolor, y un banco de tejidos para coberturas cutáneas de alta complejidad”.

Finalmente, se destaca que el Hospital Zonal “continuará brindando la atención necesaria y comunicará oficialmente cualquier novedad en la evolución de los pacientes”.

Foto: La Vanguardia Noticias