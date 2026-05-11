Tres personas se encuentran en estado crítico y fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas por las graves quemaduras y otra fue diagnosticada con traumatismo y está fuera de peligro.

En Caleta hay cuatro heridos por la tragedia de Perito Moreno

Se trata de parte de las víctimas de la tragedia ocurrida el domingo por la noche en la localidad de Perito Moreno a consecuencia de una explosión seguida de voraz incendio en un complejo habitacional y las autoridades sanitarias dispusieron su urgentre traslado a un centro asistencial de alta complejidad como lo es el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

La dirección general de este nosocomio, a cargo del dr. Daniel Covas, dio a conocer a las 11:00 de este lunes el primer parte oficial sobre el cuadro clínico de las cuatro personas que fueron derivadas, aunque no se precisa si entre ellas hay menores de edad.

PARTE OFICIAL

La Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia informa a la comunidad el parte médico oficial de los pacientes ingresados durante la madrugada de hoy lunes, víctimas de un siniestro (incendio y explosión) ocurrido en la localidad de Perito Moreno.

1) Área Quirúrgica y Cuidados Críticos:

Se encuentran bajo asistencia tres (3) pacientes con lesiones por quemaduras. Durante el transcurso de esta mañana los mismos están siendo intervenidos en quirófano para realizar:

* Primeras curaciones bajo protocolo estéril.

* Evaluación técnica pormenorizada de la profundidad de las heridas y determinación del porcentaje exacto de superficie corporal afectada.

2) Internación General

Se asiste a un (1) paciente con diagnóstico de politraumatismos. Tras ser evaluado exhaustivamente por el Servicio de Neurocirugía, se determinó que presenta lesiones de carácter leve. Actualmente, permanece estable y bajo vigilancia clínica en la sala de observación.

3) Estado de Situación Regional

El Hospital Zonal de Caleta Olivia continúa trabajando de manera coordinada para garantizar la atención integral de los afectados. Se emitirán nuevas actualizaciones conforme evolucione el estado clínico de los pacientes.