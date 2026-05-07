Calles anegadas por el temporal en Caleta Olivia

La temporada otoño - invierno en Caleta Olivia se evidenció con un brusco descenso de la temperatura y un temporal de lluvia de regular intensidad que se desató anoche y disminuyó a mediodía de este jueves.

En horas de la madrugada la sensación térmica apenas superaba el punto de congelación, pero en localidades santacruceñas alejadas de la costa marina se registraron algunas nevadas, sobre todo en el sur oeste, donde los organismos de seguridad solicitaron extremar precauciones para circular por rutas nacionales y provinciales.

En la ciudad del Gorosito, la lluvia trajo aparejado la formación de algunas lagunas de grandes dimensiones, sobre todo en un trayecto de la avenida Presidente Perón y frente al Gimnasio Municipal “General Mosconi” ubicado en la avenida Humberto Beghin, zona del barrio 26 de Junio.

En ambos casos ello se debió a la obstrucción de bocas de canales de pluviales subterráneos por acumulación de residuos arrastrados por el agua.

También se tornaron de difícil circulación vehicular y peatonal calles de tierras de barrios periféricos, donde se formaron peligrosas grietas, como ser en la zona de Chacras.

El temporal no fue de gran intensidad y consecuentemente no se registraron evacuados, pero no pocas familias que residen en viviendas debarrios alejados de la zona céntrica tuvieron que ser asistidas por personal de Protección Civil debido a filtraciones en los techos.

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El municipio puso en marcha desde las últimas horas del miércoles un operativo de asistencia vial, el cual continuó durante la mañana de este jueves.

Además de personal y equipamiento propio tuvo el apoyo de empresas de servicio petrolero, una de las cuales aportó un camión cisterna con bomba de extracción para absorber el agua que cubría algunos sectores de pavimento, entre ellos la zona de curvas del inconcluso puente intercambiador situado en inmediaciones del barrio 17 de Octubre.

Pudo saberse también que el operativo de reparación de calles de tierra continuará desplegándose en el curso de los próximos días.