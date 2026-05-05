Tareas de zanjeo para la red de gas en barrio René Favaloro

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto al presidente de Distrigas, Juan Berasaluce, supervisaron este martes la ejecución de la obra de ampliación de la red de gas del barrio René Favaloro.

De la recorrida también tomaron parte el secretario de Planificación de la comuna, Lucas Haidamaschuk; el secretario de Obras y Servicios, José Camacho; el subgerente local de Distrigas, Ramón Herrera; y el coordinador del gobierno provincial para la zona norte, Gobierno, Javier Aybar.

Este emprendimiento que se financia con fondos del programa UnirSE (proveniente de aportes de la minería), permitirá dar una solución definitiva para más de 97 familias que residen en ese sector de la zona suroeste del ejido urbano, estimándose que los trabajos se extenderán por quince días.

En este contexto, el Intendente destacó la importancia de cumplir con el compromiso asumido con los vecinos del barrio.

“Era esencial que las familias cuenten con el servicio de gas antes de la época invernal, entonces junto a Distrigas y el Gobierno Provincial hoy acompañamos el inicio de esta obra, que para nosotros es muy importante”, manifestó.

Asimismo, reiteró que es primordial trabajar articuladamente con los entes provinciales, debido a que permiten ejecutar acciones en un corto plazo.

Igualmente, aclaró que la demanda es alta en los distintos puntos de la ciudad y sostuvo que el objetivo de la gestión es cumplir con estos reclamos históricos.

“La planificación está a cargo de nuestros secretarios, que son los encargados de la logística, en cuanto a maquinaria, recurso humano y parte de la ejecución, no solo de este sector, sino que también del barrio Patagonia, que se incluyó en este plan de trabajo, como así también la zona del ARA San Juan”, adelantó Carrizo.

Por su parte, el secretario de Planificación, brindó más etalles acerca de las tareas que se están llevando a cabo e indicó que el comienzo de las mismas se centralizó sobre la calle Fontana Rosa.

“Este tendido de red incluirá cinco manzanas y cerca de 97 usuarios que van a tener el servicio de gas en sus viviendas”, precisó el funcionario añadiendo que “se irán colocando caños por segmentos para ir creando un troncal que será derivado en cada punto y después cada vecino podrá hacer las conexiones directas a su vivienda”.

Fuente: Prensa Municipal