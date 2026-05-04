Docentes municipales cuestionan normativa sobre pago de títulos

El Concejo Deliberante decidió no tratar este lunes el decreto que establece un nuevo esquema de pago de títulos para docentes municipales y lo envió a comisión para su análisis.

Ello se debe a que un sector del personal que ejerce esas funciones en distintas dependencias de la comuna cuestionó la disposición del Departamento Ejecutivo argumentando posibles desigualdades y falta de participación en su elaboración, según se señala en un comunicado emitido por la oficina de prensa del concejal justicialista Carlos Aparicio.

Vale señalar que la medida había sido anunciada hace pocas semanas por el intendente Pablo Carrizo, proponiendo un esquema de reconocimiento salarial según la titulación de cada docente. Desde el Ejecutivo, fue presentada como una herramienta para ordenar el sistema y avanzar en términos de equidad.

Sin embargo, un sector de docentes (foto) y el gremio (SOEMCO) advirtieron que su implementación podría generar diferencias entre trabajadores y dejar a parte del sector fuera del beneficio.

En ese contexto, desde ambos ámbitos se expresó un fuerte rechazo a la iniciativa al considerar que “excluye y perjudica” a una parte del sector, además de haber sido elaborada sin instancia de diálogo ni participación gremial.

Durante la sesión, y ante el escenario planteado, se dispuso un cuarto intermedio a pedido del concejal Carlos Aparicio, lo que derivó en la decisión de no avanzar con el tratamiento y girar el expediente a comisión.

Al respecto, el edil dijo que “este decreto implica dejar a un montón de agentes municipales docentes fuera de este reconocimiento” y cuestionó la falta de consenso en su elaboración.

Además, comparó la iniciativa con una ordenanza de su creación que sí había sido trabajada de manera conjunta.

“No es una mala idea, pero tiene falencias en su ejecución. Estas decisiones no pueden salir de forma unilateral, tienen que construirse con diálogo”, expresó.

.