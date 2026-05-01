La senadora Gadano confirma llegada de equipo odontológico

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano y la Embajada de Japón impulsaron una gestión conjunta que permitirá incorporar equipamiento odontológico de alta complejidad.

El mismo será emplazado en el curso de los próximos días en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia y beneficiará de manera directa no solo a vecinos de esta ciudad sino también de otras localidades de la zona norte santacruceña.

Concretamente se trata de un equipo ortopantomógrafo panorámico para radiografías odontológicas y un sillón odontológico.

El proyecto fue canalizado a través del Club de Leones de Caleta Olivia, con acompañamiento del municipio local.

Vale recordar que el pasado mes de diciembre se firmó el convenio correspondiente que permitió avanzar formalmente con esta histórica donación que alcanzará a vecinos de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo y Lago Posadas.

“Este equipamiento representa una solución concreta para muchísimas familias. Cuando acercamos salud, mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos”, expresó la legisladora nacional.

Asimismo, puso de relieve que “en un contexto donde muchas demandas históricas de la provincia aún esperan respuestas, es importante escuchar las necesidades y transformarlas en hechos concretos y beneficios reales para la comunidad”.

Actualmente, en la zona norte de Santa Cruz, no existe dentro del sistema público un equipo de radiografía panorámica odontológica, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse a Río Gallegos, Chubut o incluso Buenos Aires para acceder a estudios de esta complejidad.

Con esta incorporación, miles de santacruceños podrán realizar diagnósticos en su región, evitando viajes costosos, demoras y derivaciones innecesarias.