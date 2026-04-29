Detienen a tres sospechosos de varios hechos delictivos

Policías de la División de Investigaciones (DDI) allanaron al martes de esta semana tres viviendas ubicadas en el barrio Los Pinos de Caleta Olivia, procediendo a detener a tres individuos.

Los mismos son sospechosos de integrar una banda delictiva que en el curso de las últimas semanas perpetrara robos en diferentes locales comerciales.

Fueron ubicados luego que el viernes 24 de abril fueran divisados en actitud sospechosa por efectivos de la Comisaria Segunda que realizaban a pie una ronda de prevención.

Cuando los uniformados se acercaron para identificarlos, se dieron inmediatamente a la fuga en un automóvil de color bordó que habían estacionado en la esquina de las calles Rosario Vera Peñaloza y Virgen del Valle, a pocas cuadras del microcentro.

El vehículo tomó raudamente una calle a contramano, poniendo en riesgo la integridad visita de otros automovilistas y peatones.

Ante la gravedad edad de la situación, se dispuso de inmediato el inicio de tareas investigativas, lográndose identificar a los presuntos autores y al vehículo con el que también habrían utilizado para cometer delitos

Consecuentemente se dio intervención al Juzgado de Instrucción Nº 2 y el cual libro las ordenes de los allanamientos que se concretaron de manera simultánea el martes en el barrio Los Pinos, a cargo de personal de la DDI, con el apoyo de efectivos de la División Fuerzas Especiales.

Como resultado de estos procedimientos, fueron detenidos tres individuos que serían familiares entre sí, todos de apellido Varas.

Además se secuestró el automóvil y gran cantidad de elementos que habrían sido utilizados para cometer los delitos, aunque no se precisaron detalles de los mismos.