Destrozan vidriera de tienda y sustraen ropa y calzados

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada de este miércoles en la zona céntrica de Caleta Olivia cuando individuos desconocidos robaron ropa y calzados en una tienda.

El comercio damnificado, Babilonia Vip, está ubicado en la avenida Independencia 239, a pocas cuadras del Gorosito, el cual sufrió la rotura de una vidriera de grandes dimensiones con un elemento contundente, provocándole un boquete por el cual los delincuentes introdujeron sus manos y sustrajeron varias y costosas prendas de vestir y calzados.

Las cámaras de seguridad del local indican que el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 y la policía se encuentra monitoreando los videos en procura de identificar a los responsables que serían al menos dos y de reducida contextura física.

Uno de los propietarios, Jorge Trocha, expresó su malestar por la escasa vigilancia policial en la zona céntrica, sobre todo en horarios nocturnos. Radicó la denuncia en la comisaría de jurisdicción y solicito a la comunidad que cualquier información que permita identificar a los responsables puede ser aportada llamando al teléfono celular 297-4431495.

Pudo saberse además que el reemplazo de la vidriera tuvo un costo de 490 mil pesos, en tanto que las prendas y los calzados sustraídos fueron valuados en alrededor de 500 mil pesos

Foto: Info Caleta