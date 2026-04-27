Ya funcionan con luz intermitente los semáforos en cruce peligroso

La municipalidad de Caleta Olivia habilitó cuerpos semafóricos en el cruce de las avenidas Mitre (Ruta 12) y Antártida Argentina, para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación.

Se trata de un punto que conecta los barrios Gobernador Gregores y 3 de Febrero, en el acceso oeste del ejido urbano y el sistema quedó funcionando con luz amarilla intermitente por dos semanas, hasta tanto los conductores se vayan acostumbrando y tomen los recaudos correspondientes.

Por ahora se busca dar seguridad a quienes deben tomar la avenida Mitre que es de alta circulación y además aún no se retiró guarda raill que divide los carriles de esa vìa, el cual fue colocado hace muchos años debido a frecuentes accidentes de tránsito.

La habilitación de los semáforos se realizó el fin de semana con la presencia del intendente Pablo Carrizo, quien destacó la importancia de la obra como respuesta a un histórico reclamo de los vecinos.

“Para nosotros es importante poder cumplir con un pedido crítico de los vecinos en un sector donde se registraron numerosos reclamos”, expresó el jefe comunal, añadiendo que esta intervención “marca un antes y un después en la organización del tránsito en este punto estratégico”.

Confirmó también que el sistema funcionará de modo intermitente durante 15 días, con el objetivo de informar y adaptar a los conductores a la nueva modalidad.

Posteriormente, entrarán en funcionamiento pleno para contribuir a la prevención y al ordenamiento de la circulación vehicular.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales, indicando que la ejecución de la obra fue posible gracias a la coordinación entre las secretarías de Hacienda, Planificación y Obras, entre otras.

En ese sentido, adelantó que el municipio continúa avanzando en un plan integral de señalización vial que incluye la colocación de nuevos cuerpos semafóricos en otros sectores de la ciudad, como la zona de Juana Terraz, además de un programa de cartelería que será implementado por la Secretaría de Gobierno junto al área de Comunicación.