Cosecha de uvas, degustación y exposición de  emprendedores

Organizados por el municipio de Caleta Olivia, el miércoles se realizaron dos eventos enmarcados en “La Vendimia 2026” destinados a fortalecer el desarrollo productivo vitivinícola.

En principio, alrededor las 14:00, la actividad se centró en la chacra “Punto Orgánico” de la comuna, donde se cosecharon uvas.

Más tarde, en un salón particular del barrio Unión, tuvo lugar una muestra de preparación de ese fruto para el proceso vitivinícola, degustaciones y presentación de números artísticos y exposición de emprendedores, con una gran concurrencia de público.

En ese marco, la supervisora de la chacra municipal, Carmen Almendra, destacó la importancia de esta celebración y expresó su emoción por el inicio de las actividades,

“Estamos muy felices, justo en el Día de la Madre Tierra, con un clima que nos acompaña. Esta vendimia es un sueño hecho realidad”, manifestó.

Por su parte, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y destacó el esfuerzo previo que hizo posible esta instancia.

“Estamos muy felices porque esto es el producto final de un trabajo arduo de Punto Orgánico, a través de nuestros agentes municipales que ponen cada día sus manos sobre la tierra con esfuerzo, dedicación y cuidado de las plantas para llegar a esta etapa”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que la vendimia representa el cierre de un ciclo productivo y el inicio de nuevos desafíos: “Hoy celebramos este fruto del esfuerzo, pero luego seguimos con una nueva etapa, que es la poda y la nueva plantación que ya estamos proyectando”,

En relación al desarrollo económico, explicó el trabajo articulado que se impulsa desde el municipio, añadiendo que “desde nuestra área trabajamos junto a Punto Orgánico para generar el nexo con la comunidad y demostrar que todo es posible, tanto para quien emprende como para quien adquiere productos elaborados en nuestra tierra”.

Finalmente, destacó el acompañamiento técnico recibido, precisando que “nuestras huertas tienen un cuidado especial y nos ayuda muchísimo el asesoramiento de la universidad. Es un trabajo que combina ciencia, producción y educación”.