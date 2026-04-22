Una cruda realidad social quedó expuesta en Caleta Olivia, donde Deyanira Muñoz, una mujer de casi 80 años, pidió ayuda para poder sostener el cuidado de su hijo Claudio, de 51, quien padece una severa discapacidad.

Tiene 80 años y carece de recursos para cuidar a su hijo cuadripléjico

El caso se conoció el martes a través del programa radial Vengan de a uno, donde el móvil de exteriores visibilizó la difícil situación que atraviesa esta familia del barrio 2 de Abril.

Claudio nació con parálisis cerebral y, con el paso del tiempo, su estado se agravó hasta quedar cuadripléjico.

"Desde los 45 años empezó a no caminar y después a no mover las manos. Actualmente está inmovilizado totalmente", relató su madre.

Deyanira enfrenta el cuidado prácticamente sola, especialmente durante la noche, cuando no cuenta con asistencia. Si bien durante el día recibe acompañamiento terapéutico a través de PAMI, la situación se vuelve crítica fuera de ese horario.

"A la noche me quedo sola con él y no sé qué hacer... tengo fibromialgia y no puedo moverme mucho", expresó con angustia.

A esto se suma un panorama económico complejo. La jubilación que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos, mientras que los ingresos de su hijo son insuficientes.

"La heladera está pelada, no tengo nada. Hoy comimos papa frita sola", contó, reflejando la gravedad del momento.

También señaló que muchos medicamentos no cuentan con cobertura total, lo que implica gastos elevados. "Hay cosas que tengo que comprar yo, como cremas o remedios que salen 30 o 40 mil pesos", explicó.

Además, su hijo requiere una alimentación especial con proteínas y nutrientes adecuados, algo que hoy no puede garantizar. Pese a sus limitaciones físicas, Deyanira intentó distintas alternativas para conseguir ayuda, desde urnas solidarias hasta rifas.

"Yo busco por todos lados, pero no puedo andar de comercio en comercio con mi estado de salud", indicó.

Finalmente, apeló a la solidaridad de la comunidad: "Lo que sea, poco o mucho, igual me sirve". Quienes deseen colaborar pueden acercarse a su domicilio en el barrio 2 de Abril o comunicarse al teléfono 2974-578803.