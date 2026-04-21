El Municipio jerarquiza labor docente con nueva iniciativa

La municipalidad de Caleta Olivia estableció un marco normativo y de reconocimiento a docentes que se desempeñan en diferentes reparticiones de la comuna.

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, firmó este lunes la Resolución 574/26, por la cual se dispuso el pago de títulos habilitantes al personal docente, poniendo fin a un vacío legal histórico en la materia. La medida busca garantizar equidad para aquellos trabajadores de la educación que, con esfuerzo y compromiso, ejercen su labor en más de un ámbito del sistema educativo.

De manera puntual, la resolución dispone que los docentes municipales que cuenten con doble titulación universitaria o terciaria percibirán el pago total del valor de cada título habilitante en las distintas reparticiones donde desarrollen sus funciones. Además, establece que quienes posean un solo título y perciban su pago en otra repartición, recibirán el 50% del valor correspondiente en las demás instituciones donde trabajen.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta decisión representa un acto de reconocimiento concreto al esfuerzo, la formación y la vocación de servicio de los docentes, quienes cumplen un rol fundamental en la construcción de la comunidad y en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

“El objetivo es terminar con desigualdades históricas y avanzar hacia un sistema más justo, que valore la formación académica y el compromiso diario de nuestros docentes”, indicó el jefe comunal.

Fuente: Prensa Caleta Olivia