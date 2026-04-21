Más amenazas de bombas en Caleta y evacúan tres escuelas

Cientos de alumnos de tres escuelas de Caleta Olivia, dos de ellas de nivel primario, tuvieron que ser evacuados este martes al reiterarse amenazas de artefactos explosivos.

Esa vez las llamadas telefónicas anónimas se registraron alrededor de las 9:40, con pocos minutos de diferencia. Una de ellas estuvo dirigida a la Escuela Primaria Provincial Nº 14 “20 de Noviembre”, ubicada en el acceso norte a Caleta Olivia, la cual también el lunes había sido objeto de una amenaza similar por parte de una mujer adulta (aún no identificada) que se hizo pasar por la vicedirectora del establecimiento.

La restante y temeraria advertencia de este martes fue direccionada a la Escuela 13 “Roberto J.Paiyró”, emplazada en el límite de los barrios Unión y Gobernador Gregores, en la zona suroeste del ejido urbano, a unos 2 kilómetros del microcentro.

Debido a que de manera contigua funciona la Escuela Secundaria “Leopoldo Lugones”, el protocolo de evacuación también se aplicó para los alumnos de este establecimiento quienes debieron ser trasladados, junto con los de la primaria, hasta un playón deportivo ubicado en las inmediaciones, en tanto que el de la Escuela 14 fue llevado hasta el Centro Municipal de Cultura.

En la zona céntrica intervino personal de bomberos de la Unidad Quinta y de la Comisaría Primera, mientras que a las escuelas de la zona suroeste concurrieron bomberos de la Unidad 16 y de la Comisaría Segunda. En ambos casos, se contó con la colaboración de inspectores municipales de tránsito.

La inspección de los dos establecimientos afectados determinó que resultaron falsas las amenazas de “bomba”, vocablo que utilizaron las personas que se escudaron en el anonimato, sin que hasta el momento haya indicios de sus identidades.

YA SON 15 LAS AMENAZAS

A todo esto, la directora de la Regional Norte de Escuelas Provinciales, Magdalena Paredes, dijo que este tipo de situaciones ya alcanzaron un alto grado de preocupación, tanto para las autoridades como para los padres y alumnos, teniendo en cuenta que muchos adultos y menores de edad están propensos a la angustia y al miedo y ello puede derivar en trastornos psicológicos.

Además, hizo saber que en menos de una semana se registraron alrededor de diez amenazas de tiroteos (por redes sociales y carteles pegados en baños) y cinco por artefactos explosivos (mediante llamados telefónicos), en escuelas de su jurisdicción; es decir en localidades de la zona norte de Santa Cruz.