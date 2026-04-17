Dos escuelas de Caleta con alto ausentismo escolar por amenazas de tiroteos

A partir de este viernes y por tiempo indeterminado la Policía de Santa Cruz comenzó a custodiar los accesos a establecimientos educativos por expresas instrucciones del Ministerio de Seguridad.

La medida responde a la preocupación de la comunidad de diversas localidades por la escalada de amenazas anónimas de tiroteos en esos ámbitos que se vienen registrando en todo el país a través de redes sociales, pintadas y carteles, sobre todo en escuelas de nivel secundario.

En Caleta Olivia el jueves hubo al menos dos amenazas intimidatorias de ese tipo, las cuales afectaron el normal desarrollo de las clases en la Escuela Industrial Nº 1 (EICO) y en el Instituto Marcelo Spínola, lo cual generó gran preocupación en los padres, activándose protocolos de seguridad inferna.

Y si bien no se suspendieron las clases, este viernes se evidenció un alto ausentismo de alumnos en ambos establecimientos.

Respecto del dispositivo de seguridad policial, la jefatura de la Comisaría Primera dispuso que un móvil patrullero permaneciera basado de manera permanente en uno de los accesos al Instituto Spínola (foto), en tanto que los de otras dependencias realizan constantes rondas de vigilancia en el EICO y otras escuelas de la ciudad.

COMUNICADO OFICIAL

A hora temprana de este viernes, el gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado referido a esta preocupante situación, el cual se reproduce textualmente a continuación.

“Ante diversos hechos acontecidos en distintas partes del país, relacionados con carteles y pintadas en instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se encuentra trabajando de manera preventiva junto al Consejo Provincial de Educación y la Policía Provincial, con el objetivo de llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa.

“En las distintas localidades se han tomado recaudos para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones de riesgo que alteren el orden público, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos.

“Una vez más, resulta importante reforzar el diálogo con niños y adolescentes respecto al uso responsable de las redes sociales, teniendo en cuenta que diversas acciones pueden poner en peligro la integridad propia y la de terceros, así como también derivar en delitos o sanciones legales”.