Ampliarán red de gas en el barrio René Favaloro

El municipio de Caleta Olivia firmó el fin de semana un convenio con la empresa provincial Distrigas que permitirá ampliar la red de gas en el barrio René Favaloro.

La obra que comenzará en los próximos días responde a un histórico reclamo vecinal y beneficiará a 94 familias que residen en ese sector urbano alejado de la zona céntrica.

El acto tuvo lugar en la sede de la unión vecinal Rotary 23, cercana al barrio Favaloro y contó con la presencia de los futuros beneficiados, en tanto que la firma estuvo a cargo del intendente Pablo Carrizo y del gerente general de Distrigas, Ramón Herrera.

En ese marco, el jefe comunal destacó la relevancia del acuerdo y señaló que se trata de un compromiso asumido previamente con la comunidad.

“Hoy podemos concretar este proyecto gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Provincial y Distrigas. Es una obra muy esperada que mejora la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

GAS8

Por otra parte hizo saber que el municipio tendrá participación activa en el desarrollo de la obra, aportando mano de obra y logística, mientras que la ejecución se realizará de manera articulada con los organismos provinciales.

En ese sentido, adelantó que los trabajos comenzarán en aproximadamente 15 días y tendrán un plazo estimado de ejecución de aproximadamente 20 días.

Asimismo puso de relieve que “es fundamental que los vecinos se involucren y conozcan cómo se va a desarrollar esta obra, que también forma parte de un plan más amplio que incluye avanzar con otros servicios como agua y cloacas”.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, valoró el impacto de esta iniciativa en el proceso de urbanización de la ciudad.

“Es un avance muy importante para Caleta Olivia y especialmente para este barrio, que venía solicitando el servicio desde hace tiempo. Este tipo de obras consolidan el crecimiento ordenado de la ciudad”, indicó.

En cuanto a la ejecución, explicó que se trata de una derivación de la red existente, desde la cual se realizarán los tendidos hacia los lotes que ya cuentan con avances de obra. Además, destacó el trabajo articulado con las áreas de Tierras y Catastro para garantizar que más vecinos puedan acceder al servicio.