Se agrava la situación de las organizaciones sociales

Esta circunstancia se debe a que el gobierno nacional eliminó a partir de esta semana los programas de ayuda social para miles de personas en todo el país.

En Caleta Olivia, se estima que eran cerca de 4 mil los beneficiarios de “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” que recibían un pago mensual de 78 mil pesos, suma que se había congelado hace muchos meses.

De esta manera, la gente que atendía merenderos, comedores y comedores barriales, realizaba algunos trabajos comunitarios o bien recibía ese exiguo aporte por ser madres con más de cuatro hijos o adultos mayores de 50 años desocupados, dejó de percibir ese aporte.

Por efecto de la “motosierra” de La Libertad Avanza, dejan de circular unos 300 millones de pesos en la ciudad del Gorosito y al mismo tiempo se agudizan los problemas de las familias carenciadas.

Por ello, referentes de varias agrupaciones sociales acudieron a media mañana de este viernes a la sede del Centro de Integración Comunitaria “Virgen del Valle”, donde funciona la delegación del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Santa Cruz.

Voceros del grupo manifestaron a El Patagónico que el objetivo era conocer de qué manera ese organismo podrá compensar el abandono que hizo el Estado nacional a la gente que se quedó sin la cobertura de los programas sociales.

Por otra parte solicitaban conocer alguna respuesta del pedido que se hizo hace más de un mes al nuevo titular provincial de la cartera social, Sebastián Giorgión, para que se regularice la entrega de bolsones de alimentos.

Como era previsible, no encontraron alguna autoridad responsable de la delegación por lo cual persiste el clima de incertidumbre, al tiempo que se incrementa la desocupación laboral y la pobreza en esta ciudad.