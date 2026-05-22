Homenaje a los prefecturianos que combatieron en Malvinas

El acto tuvo lugar este viernes junto a la réplica a escala del Guardacostas 83 “Rio Iguazú” emplazado en la costanera de Caleta Olivia, cuya tripulación protagonizó un heroico combate en aguas circundantes a Malvinas.

Ese acontecimiento, ocurrido hace 44 años, marcó el bautismo a sangre y fuego de la Prefectura Naval Argentina en la guerra del Atlántico Sur, en el cual perdió la vida el cabo primero Miguel Benítez y otros hombres resultaron heridos cuando repelieron el ataque de uno de los dos aviones Sea Harrier de la fuerza de tareas del Reino Unido de la Gran Bretaña.

El CG 83, junto a otra nave similar enviadas a las islas, fue atacado cuando transportaba material para efectivos del Ejército apostados en costas del Estrecho de San Carlos.

Pese a la desventaja en armamento, los prefecturianos se defendieron con extrema valentía y accionaron las dos ametralladora Browning con proyectiles de 12.7 milímetros contra las aeronaves enemigas, logrando impactar a una de ellas y ambas se alejaron hacia uno de los portaviones del cual habían partido.

Además, a pesar de los daños que acusó el GC83, su tripulación logró llevarlo hasta la costa donde quedó semisumergido, pero cumplió con la misión que se habìa encomendado.

LA CEREMONIA

Fue presidida por el jefe de la repartición naval local, prefecto Fernando Iván Kloster y se inició con la entonación del Himno Nacional.

Entre las autoridades y otros invitados, concurrieron integrantes del gabinete municipal, de la delegación del Registro Civil, la concejal Iris Casas, directivos del Astillero Patagónico, el veterano de guerra Pablo Carrizo (Ejército), prefecturianos retirado, bomberos voluntarios del cuartel que lleva el nombre de la ciudad, autoridades de la comisión de fomento de Cañadón Seco y de manera especial la diputada por pueblo Patricia Urrutia.

La misma había presentado un proyecto que fue aprobado por la Legislatura declarando de interés provincial la conmemoración de interés provincial la fecha evocativa.

Además, junto al prefecto Kloster, procedió a descubrir un placa recordatoria que alude a ese homenaje, colocada a la banda de estribor de la réplica del GC 83.

Por otra parte el párroco Raúl Domínguez pronunció una invocación religiosa y el músico Miguel Ormeño ejecutó con su trompeta un minuto de silencio.