La CGT Zona Norte de Santa Cruz anunció la construcción de su sede

Estará en una zona céntrica de Caleta Olivia y el anuncio se hizo este miércoles con la presencia de uno de los máximos dirigentes de la central obrera nacional, Cristian Jerónimo.

El edificio de la CGT Regional Zona Norte de Santa Cruz comenzará a construirse este año y llevará el nombre de Ángel “Chapa” Medina, en homenaje al joven secretario gremial del gremio de Camioneros de esta provincia que falleciera el pasado fin de semana, habiendo sido uno de los impulsores del proyecto, acérrimo defensor de los derechos de los trabajadores y propulsor de iniciativas comunitarias y deportivas.

El acto se realizó casi al promediar la tarde en el predio fiscal de unos 700 metros cuadrados que cediera el municipio, ubicado en el barrio Lucila Ortiz, contiguo a la sede del Partido Justicialista.

Además de Jerónimo, referente de la nueva camada del sindicalismo argentino y secretario general del gremio de los trabajadores de la industria del vidrio, arribaron a Caleta Olivia otros sindicalistas de diferentes zonas del país, quienes se reunieron con sus pares regionales, entre ellos Sergio Sarmiento (Camioneros) y Julio Gutiérrez (vigiladores), los cuales también integran mesas nacionales de su respectivas áreas de gestión.

Todos ellos, incluyendo a otros sindicalistas locales, fueron recibidos previamente por el intendente Pablo Carrizo y luego se dirigieron hasta el predio donde se levantará la futura sede, habiéndose instalado un improvisado palco con el chasis de un camión.

Desde allí hicieron uso de la palabra varios oradores, entre ellos uno de los integrantes del triunvirato de la CGT Regional, David Hermosilla, ante una multitud de trabajadores de diferentes gremios, muchos de los cuales arribaron de otras localidades. El grupo más numeroso fue el de UPSAP (vigiladores), en tanto que Camioneros solo estuvo representado por una reducida delegación y no llevó ni redoblantes, ni elementos de percusión, ni banderas, con motivo del duelo por el reciente fallecimiento de su secretario gremial.

En ese contexto se vivenció un momento de profunda emoción y nostalgia cuando Sergio Sarmiento hizo entrega de una plaqueta recordatoria a la esposa, hijos y otros familiares de Ángel Medina, en reconocimiento a su legado de unidad y defensa de los trabajadores

“LA DIGNIDAD DEL PUEBLO NO SE NEGOCIA”

Por su parte, al hacer uso de la palabra, Jerónimo agradeció la invitación que se le cursara para estar presente en este relevante e histórico acto de la CGT Zona Norte de Santa Cruz y formuló fuertes críticas a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei que afectan a millones de trabajadores en todo el país, pero antes de ello elogió el legado de Medina “al que no pude conocer pero pude saber que fue un joven luchador, con convicciones y principios y eso es lo que necesita el movimiento obrero”.

Luego, puso énfasis al señalar que “los políticos que gobiernan el país deben saber que la dignidad del pueblo trabajador no se negocia”, calificando al régimen de Milei como “dañino” y “opresor” porque genera hambre en la sociedad, le quita los medicamentos a los jubilados y a los discapacitados.

“Hay que tener en claro que no hay libertad cuando un joven no puede conseguir trabajo ni se deprime y no hay libertad cuando un pueblo no tiene esperanza, pero también el gobierno debe tener en claro que nosotros (la CGT) somos una organización con 95 años y en su historia hubo compañeros y compañeras que dieron su vida por la lucha y la defensa de los trabajadores” subrayó.

Más adelante cuestionó severamente a todos políticos que en campaña piden el voto para defender a la sociedad “y después la terminan traicionando cuando avalan leyes como la reforma laboral. A ellos los va a juzgar la historia”, puntualizó.

CGT2