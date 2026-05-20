Anuncian colecta anual de Cáritas con alcancías y QR

Referentes de la Iglesia Católica estuvieron en horas de la mañana de este miércoles en la zona céntrica de Caleta Olivia para anunciar con parlantes y folletos la nueva campaña anual de Caritas.

Se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio y diferentes grupos parroquiales recorrerán la ciudad con alcancías para recibir las donaciones de dinero pero además, conforme a la modernización de la sociedad, las mismas podrán realizarse por QR (código informático de respuesta rápida).

Lo que no varía es el objetivo de Cáritas, organización dedicada a coordinar la acción caritativa y social de la iglesia para combatir la pobreza y la exclusión a través de programas de asistencia,

La colecta anual es una de las herramientas que dispone y las donaciones (incluso se recibirán alimentos no perecederos en las parroquias San Juan Bosco y Virgen del Valle) tendrán como destino final cubrir necesidades de familias carenciadas.