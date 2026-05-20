Anuncian segunda edición del Foro Portuario Marítimo

Es organizado por la municipalidad de Caleta Olivia a través de la Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa y de la Agencia de Desarrollo. Comienza el viernes en instalaciones del Sindicato de Camioneros.

La presentación del 2º Foro Portuario Marítimo cuyo objetivo es revalorizar los puertos santacruceños e impulsar una sinergia de desarrollo regional, fue anunciado en una rueda de prensa liderada por la licenciada Andrea Bayón, titular de la cartera municipal mencionada.

La misma estuvo acompañada por tres integrantes de su equipo de gestión, Gisela Rodríguez, Leticia Vázquez y César Vivar.

Bayón junto a su equipo de trabajo, quien destacó la importancia de este espacio de participación y construcción colectiva, que reunirá a representantes del ámbito académico, institucional, productivo, empresarial y gubernamental para debatir sobre el desarrollo portuario y marítimo de la provincia.

La jornada del viernes 22 de mayo comenzará a las 9:00 h con una exposición a cargo del coordinador provincial de Puertos, Walter Uribe, quien abordará el trabajo que se viene desarrollando en las distintas ciudades portuarias de Santa Cruz.

Las actividades contarán con la participación de docentes, profesores y alumnos de la universidad, quienes estarán a cargo de la coordinación de las mesas temáticas.

En este marco, también se desarrollarán paneles expositores con referentes del ámbito académico y científico, entre ellos Tamara Rubilar y el Dr. Crespi, quienes presentarán un proyecto vinculado al tratamiento de residuos de langostino y participarán de la hackatón prevista para el sábado, última jornada del foro.

Finalmente, la funcionaria remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales y la Unidad Académica Caleta Olivia como parte de la Agencia de Desarrollo y entidades provinciales para concretar este foro, destacando la participación de secretarías municipales, instituciones náuticas, equipos técnicos y representantes del Gobierno Provincial vinculados a producción, turismo, comercio e industria.