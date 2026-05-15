Olla popular del Polo Obrero en el barrio 17 de Octubre

A requerimiento de numerosas familias carenciadas, el Polo Obrero instaló este viernes una olla popular en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia.

En la misma se prepararon alrededor de 150 porciones de guiso de lentejas, arroz y pollo que se repartieron gratuitamente poco después del mediodía.

Por no contar hasta el momento con un espacio cerrado, la comida se preparó a un costado del playón deportivo y además los referentes de la agrupación social llevaron gran cantidad de ropa usada y calzados en buen estado para entregar a las familias.

Los encargados del operativo comunitario comentaron que recibieron donaciones de comercios dado que sigue demorándose la entrega de alimentos por parte de la delegación local del Ministerio de Trabajo.

También reiteraron que siguen incrementándose los índices de desocupación laboral y pobreza consecuencia de las políticas de ajuste que aplica el gobierno nacional, algo que se replica en todo el paìs.