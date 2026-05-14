Con gran afluencia de público fue presentado el libro de APADISCO

Una de las fundaciones sin fines de lucro más relevantes de la provincia de Santa Cruz, la Asociación de Padres de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO), celebrará el 6 de junio el 30º aniversario de su creación.

Su historia está reflejada en el libro que en la tarde noche del miércoles fue presentado por el presidente y socio fundador de la institución, el dr, Gustavo Zurita, de extensa trayectoria en ámbito de la justicia provincial, quien se jubiló hace pocos años como integrantes de la Cámara del Crimen con sede en esta misma ciudad.

El evento tuvo lugar en el céntrico Restobar La Estación ante una gran afluencia de público conformado por referentes de los ámbitos literarios, políticos, empresarios, institucionales y vecinos en general dado que APADISCO ha sentado un fuerte prestigio en la comunidad al asistir a niños, adolescentes, jóvenes y adulto con discapacidades, estableciendo además nexos con escuelas de enseñanza especial.

Esta fundación, creo diferentes talleres de capacitación, entre ellos una pandería, una chacra y continúan con el objetivo de contar con un centro de día.

El libro, tal como lo dijo Zurita en su exposición, recrea el arduo trabajo para asistir a un sector vulnerable de la sociedad, con logros, peripecias y anécdotas, al tiempo que el autor expresó el agradecimiento de la institución a instituciones, empresas y personas individuales que de una u otra forma colaboraron desinteresadamente.

Vale señalar que la editorial que compaginó la obra, se ocupó de exhibirla en la reciente Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en Buenos Aires.

Además, el propietario de la confitería local, Andrés Escur, decidió donar a APADISCO los fondos recaudados por la consumiciones del público durante la presentación de la obra.

“PERSONAS QUE

DEJAN UNA HUELLA”

Uno de los asistentes fue el concejal justicialista Carlos Aparicio, quien este jueves presentó en sesión ordinaria dos proyectos para reconocer la trayectoria del Ddr. Gustavo Zurita y destacar la presentación de su libro “APACISCO - 30 años trabajando por la discapacidad”, una obra que refleja décadas de trabajo, compromiso e inclusión en Caleta Olivia.

El edil destacó que la publicación representa “un valioso aporte a la memoria colectiva de la ciudad”, ya que deja plasmado el esfuerzo de familias, docentes, auxiliares, profesionales y trabajadores que hicieron posible el crecimiento de APADISCO a lo largo de los años.

Asimismo resaltó que “hay personas que dejan una huella profunda en la comunidad y Gustavo Zurita es una de ellas. Su trabajo constante y comprometido permitió transformar realidades y construir una ciudad más inclusiva”.