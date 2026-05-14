Caleta Olivia: La Municipalidad acompañó el programa "Industria Inspira"

La iniciativa organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) busca fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico entre estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.

En Caleta Olivia su lanzamiento se concretó este jueves en el Centro Cultural con la presencia del intendente Pablo Carrizo, junto a miembros del gabinete, representantes del sector industrial y alumnos de instituciones educativas locales.

En este marco, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia destacó la importancia de estas iniciativas que promueven la creatividad y el desarrollo de proyectos por parte de los jóvenes.

“Genera algo muy importante en todo el grupo de adolescentes de las escuelas técnicas, pensar en qué proyectos se pueden innovar de acá a muchos años, no solamente para la localidad, sino también para todo el país”, expresó.

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Recordó además que, en el año 2018, un proyecto desarrollado en esta ciudad fue seleccionado a nivel nacional por sus aportes para mejorar la calidad del hormigón.

Por su parte, Bernardino Santamarina, asistente ejecutivo de Astilleros Patagónicos Integrados (API), destacó la convocatoria realizada por la UIA y el interés puesto en la firma a raíz de su presencia industrial vinculada al Puerto Caleta Paula.

“Nos propusieron que los chicos de las escuelas técnicas de Caleta Olivia puedan participar de este concurso que consiste en que puedan brindar un proyecto innovador que oriente a brindar una solución concreta en el marco de su comunidad”, indicó.

Finalmente, resaltó que el certamen reúne a más de 1.800 alumnos de 19 provincias y valoró especialmente la participación de estudiantes de tres escuelas locales, EICO N° 1, EICO N° 10 y EBIMAL N°1, al tiempo que precisó que las bases y condiciones se encuentran disponibles en la página oficial de la UIA y que los proyectos podrán presentarse hasta fines de agosto.

Fuente: Prensa Municipal