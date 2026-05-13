Piden identificar a ocupantes de auto que mató al perro "Malevo"

La muerte de “Malevo”, un perro comunitario conocido en Caleta Olivia por acompañar marchas y actividades sociales, generó conmoción e indignación entre vecinos y proteccionistas.

A través de redes sociales comenzó a impulsarse una campaña para identificar a las personas que viajaban en el vehículo que lo atropelló en la tarde noche del lunes en la zona costanera.

El rodado aparentemente era conducido por una mujer ya que es la única que se bajó por algunos segundos pero todos los ocupantes dejaron abandonado al can que tenía muchos años de vida y se deambulaba con lentitud, siendo muy apreciado por la gente, sobre todo los niños.

En consecuencia, a través de redes sociales, vecinos y proteccionistas de Caleta Olivia replicaron el pedido de colaboración para identificar a las personas que viajaban en un vehículo involucrado en la muerte de “Malevo”.

La publicación inicial fue realizada por Eugenia Castillo, quien solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre el automóvil, sus ocupantes, patente o recorrido se comunique de manera privada, con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables.

Según lo difundido, cámaras de seguridad habrían registrado el momento en el que el vehículo atropella al animal y lo arrastró durante casi una cuadra.

Posteriormente se observa que el automóvil se detiene, una mujer desciende para observar la situación y vuelve a subir rápidamente. Luego, el rodado continúa la marcha y vuelve a pasar por encima del perro antes de retirarse del lugar sin prestarle asistencia.

“Los hechos registrados resultan de extrema gravedad y generan un profundo dolor e indignación”, expresa el mensaje compartido en redes sociales, donde además remarcan que el único objetivo es que los responsables “respondan legalmente por sus actos conforme corresponda”.

La muerte de “Malevo” generó una fuerte repercusión entre vecinos de la ciudad, quienes compartieron mensajes de despedida y reflexiones sobre el abandono y la situación de los animales comunitarios.

“Hoy nos toca despedir a Malevo. Muchos lo conocíamos por su paso tranquilo y por la forma en que agradecía cada caricia como si fuera un tesoro”, señala uno de los textos difundidos tras conocerse lo ocurrido.

En el mismo mensaje también se impulsa un llamado a la adopción responsable de perros adultos y a una mayor participación comunitaria frente a casos de abandono y maltrato animal.

Fuente: El Caletense