Principio de incendio en una escuela del barrio Rotary 23

La emergencia se registró a media mañana de este martes por desperfectos en una de las calderas y hubo que evacuar el edificio como medida preventiva.

El incidente se registró en la Escuela Primaria Provincial Nº 88 del barrio Rotary 23 de Caleta que comparte sus instalaciones con el Colegio Segundario Nº 22.

Las primeras informaciones que pudieron recogerse en el lugar indican que se había una pérdida de gas en una caldera y por razones que se tratan de establecer, las emanaciones del fluido comenzaron a arder y se activó un protocolo de emergencia.

En tal sentido se procedió a evacuar a un grupo de docentes y al alumnado que en ambos casos no era numeroso debido al paro de 92 horas que dispuso el gremio docente, ADOSAC, el que se extenderá hasta el viernes.

HUMO4

Desde la mismo gremio se difundió una fotografía del fuego que se desprendía de la caldera, con la finalidad de “denunciar el abandono de muchas instituciones educativas que se ven afectadas por las malas condiciones edilicias” , responsabilizando de ello al Consejo Provincial de Educación “que consta mente se jacta de haber logrado una recuperación histórica de las escuelas públicas”.

Ante esta situación de emergencia intervinieron de manera inmediata bomberos de la Unidad 16ª, efectivos policiales y personal de la empresa provincial de Distrigas, quienes garantizaron la seguridad en el edificio y realizaron las inspecciones correspondientes.