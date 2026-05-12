La senadora Gadano acompañó visita del embajador de Japón

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano acompañó este martes la visita que realizó a Caleta Oliva el embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka.

El diplomático recorrió el Hospital Zonal, el puerto Caleta Paula y el Centro Integrador Comunitario del barrio 17 de Octubre, donde hizo entrega formal de equipamientos odontológicos de alta complejidad tras una gestión impulsada por el Club de Leones de Caleta Olivia y la senadora Gadano.

“Hacemos entrega de estos equipos con la firme esperanza de que ofrezcan una mejora en la capacidad de respuesta y mejora en la calidad de atención”, sostuvo el embajador al momento de la inauguración de los equipos.

Por su parte la legisladora nacional señaló que “esta gestión significa una mejora concreta para miles de vecinos de la zona norte. Acercar salud es acercar igualdad de oportunidades y calidad de vida”.

SC

La donación consta de un ortopantomógrafo para radiografías panorámicas y un sillón odontológico, valuados en U$S 48.733.- Estos instrumentos fortalecerán el sistema de salud público de toda la zona norte de la provincia, al mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos odontológicos.

La iniciativa se concretó en el marco del programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), perteneciente a la cooperación oficial del Gobierno de Japón, cuyo objetivo es brindar cooperaciones a pequeña escala destinadas a organizaciones sin fines de lucro,

Además, representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos entre Argentina y Japón, en un año especial en el que ambos países celebran el 128° aniversario de relaciones diplomáticas y los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina.

Fuente: Prensa senadora Gadano