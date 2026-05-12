Confirman que Analía Corte tomó un colectivo el día que desapareció

La empresa Mi Bus informó que la mujer de 52 años viajó en una unidad el viernes en dirección al centro de la ciudad.

La empresa Mi Bus confirmó este lunes que Analía Corte, la mujer de 52 años que es buscada en Río Negro, tomó un colectivo el viernes a las 11:18 en la zona del kilómetro 6, en dirección hacia el centro de la ciudad, antes de su desaparición, según informó el medio local el Diario de Río Negro. De momento continúan los rastrillajes y los operativos para dar con su paradero.

Según relataron desde la compañía, Corte tomó el bus el viernes en la parada de colectivos ubicada en la avenida De los Pioneros, a la altura del kilómetro 6, en el acceso al barrio Rancho Grande, donde se ubica su vivienda. El vehículo estaba realizando el recorrido habitual de la línea 51, que va hacia el centro de la ciudad y luego al alto de Bariloche.

La empresa Mi Bus confirmó este lunes que Analía Corte, la mujer de 52 años que es buscada en Río Negro, tomó un colectivo el viernes a las 11:18 en la zona del kilómetro 6, en dirección hacia el centro de la ciudad, antes de su desaparición, según informó el medio local el Diario de Río Negro. De momento continúan los rastrillajes y los operativos para dar con su paradero.

Según relataron desde la compañía, Corte tomó el bus el viernes en la parada de colectivos ubicada en la avenida De los Pioneros, a la altura del kilómetro 6, en el acceso al barrio Rancho Grande, donde se ubica su vivienda. El vehículo estaba realizando el recorrido habitual de la línea 51, que va hacia el centro de la ciudad y luego al alto de Bariloche.

La Policía de Río Negro, por su parte, señaló que, de acuerdo a la información que tiene, al momento en el que la mujer abordó el transporte público se encontraba en “buenas condiciones físicas” y vestida con ropa de abrigo.

En el marco de la desesperada búsqueda, la información sobre el viaje en bus de Corte podría ser valiosa para la investigación. El próximo paso para las autoridades es descubrir dónde descendió de la unidad, para seguir más pistas.

Este lunes se cumplieron tres días desde la última vez que Corte fue vista. La mujer se fue de su hogar mientras su esposo Milton no estaba y hasta el momento no se pudo dar con su paradero. Las cámaras de seguridad, en tanto, no dieron indicios de a dónde se pudo haber dirigido.

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de 1,65 metros; ojos castaños; tez trigueña blanca; y sin rasgos físicos distintivos.

Asimismo, Gabriel Bondel, amigo de la familia, dialogó con el canal local El Seis TV este domingo y precisó: “Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”.

El operativo está a cargo de la Policía de Río Negro, que también actúa junto con un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche. Se encuentran trabajando más de 40 efectivos policiales de manera simultánea en distintas zonas y se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate.

“Es una búsqueda que va a comenzar hoy [lunes] la cuarta jornada. Es una búsqueda intensa que, por supuesto, genera mucha angustia, mucha preocupación. No es la primera vez que Analía se va de su vivienda, es una situación ya conocida. Es la cuarta ocasión en la que se va, esta vez con la angustia de que se ha extendido mucho el plazo de poder hallarla", expresó Francisco Poppe, vocero de la policía de Bariloche en diálogo con LN+.

El portavoz, a su vez, dijo que la patología psiquiátrica de la mujer “seguramente” tenga que ver con la situación y pidió ayuda a los vecinos para que aportes sus cámaras de seguridad. Además, el Servicio de Prevención de Incendios Contra Incendios Forestales puso a disposición sus drones para la búsqueda.

La Nación